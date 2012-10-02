У Києві 3, 5 та 6 жовтня відбудуться сільгоспярмарки. Ціни обіцяють на 10-15% нижчі за ринкові

У Києві 3, 5 та 6 жовтня відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення.

На ярмарках реалізовуватиметься продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей України.

3 жовтня ярмарки відбудуться: у Дніпровському районі на просп. Возз’єднання, 2-8; у Подільському районі на просп. Правди, 31-35; у Шевченківському районі на вул. Трудовій, 7-а.

5 жовтня ярмарки організують: у Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; у Деснянському районі на просп. Маяковського, 63/12; у Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 109 та вул. Вершигори, 1; у Печерському районі на розі вул. Первомайського та Мечнікова та на вул. О. Вишні, 8; у Подільському районі на просп. Правди, 5-11; у Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64; у Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1, вул. Якіра, 19, вул. В. Піка, 18, розі вул. Щусєва та Тираспольської.

6 жовтня ярмарки відбудуться: у Голосіївському районі на вул. Бурмистенка (в межах вулиць Васильківської та Ломоносова); у Дарницькому районі на вул. Ревуцького; у Деснянському районі на вул. М. Цвєтаєвої (в межах вул. Закревського та просп. Маяковського) та на просп. Маяковського, 63/12; у Дніпровському районі на бульв. Праці, 3-9; в Оболонському районі на вул. Л. Гавро, 1-9; у Печерському районі на вул. Драгомирова, 10/10; у Подільському районі на вул. Світлицького, 25; у Святошинському районі на вул. Генерала Наумова, 23; у Солом’янському районі на просп. Комарова, 28 та на вул. Пулюя, 5; у Шевченківському районі на вул. Подвойського, 2-12.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України: картоплю, овочі, фрукти, м’ясо та м’ясні продукти, рибу та рибопродукти, цукор, борошно-круп’яні вироби, олію, мед, консервовані продукти та інші продовольчі товари від безпосередніх товаровиробників, підприємств харчової та переробної промисловості за цінами на 10-15% нижчими від ринкових.