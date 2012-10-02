«Яготинський маслозавод» залучив кредит на 19,9 млн грн

Один із найбільших виробників молочної продукції - компанія «Яготинський маслозавод», що входить до складу холдингу «Молочний альянс», залучив позику у розмірі 19,9 млн грн.

Про це компанія повідомила у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Повідомляється, що позику надає компанія з управління активами (КУА) «Еталон Ессет Менеджемент» строком на рік під 24% річних.

Дата зарахування коштів — 28 вересня поточного року.

Компанія «Яготинський маслозавод» не повідомляє про цільове призначення займу.

Як повідомляв УНІАН, «Яготинський маслозавод» заявляв про плани запустити в листопаді поточного року завод із виробництва дитячого харчування потужністю 35 тонн готової продукції на день. Компанія оцінювала інвестиції у будівництво і запуск заводу на рівні 150 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Яготинський маслозавод» входить до складу холдингу АТ «Молочний альянс» і випускає 16 видів молочної продукції під торговою маркою «Яготинське».

АТ «Молочний альянс» - група компаній, яка об'єднує підприємства із виробництва та збуту сирів і цільномолочної продукції. До складу холдингу входять 9 підприємств: Пирятинський, Баштанський, Городенківський, Згурівський, Тростянецький, Новоархангельський сирзаводи, Золотоношський комбінат олійництва, Яготинський маслозавод, «Варвамаслосирзавод» і компанії «Еталонмолпродукт» і торговий дім «Еталон». Продукція підприємств холдингу випускається під торговими марками «Молочний шлях», «Славія», «Здорово», «Яготинське».