ВР не підтримала 2 законопроекти про продовження мораторію на продаж сільгоспземель

Верховна Рада України не підтримала два законопроекти, якими пропонувалося продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект, автором якого є народний депутат Володимир Яворівський (фракція "БЮТ-Батьківщина"), «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок» проголосували лише 111 (при необхідних 226 – УНІАН) народних депутатів.

За другий законопроект, автором якого є народний депутат (фракція КПУ) Петро Симоненко, із аналогічною назвою, проголосували лише 102 народні депутати з 350 зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала майже в повному складі фракція Партії регіонів.

Як відомо, дія мораторію на продаж сільгоспземель завершується 1 січня 2013 року.

Водночас сьогодні на брифінгу лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов зазначив, що відповідно до законодавства України, мораторій триватиме до того моменту, поки не буде ухвалено закон про земельну реформу.