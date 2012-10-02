Створення Держзембанку стане першим кроком до приватизації землі у великих обсягах — експерт

Створення Державного земельного банку стане першим кроком до приватизації в Україні землі сільськогосподарського призначення у великих масштабах.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив народний депутат України, член бюджетного комітету Верховної Ради Павло Жебрівський.

На його думку, прийнятий парламентом закон про Державний земельний банк — «це перший крок до приватизації землі у великих розмірах».

Народний депутат вважає, що після передачі землі сільськогосподарського призначення у земельний банк його може бути корпоратизовано.

«Акції банку можуть бути викуплені і, таким чином, з легкої руки близько 7-9 млн. га землі буде у власності людей, наближених до влади... Земля може перейти до рук однієї сім'ї досить швидко і за невеликі гроші», - наголосив він.

У свою чергу керівник експертного центру спільного проекту USAID UNITER Past Ukraine і Асоціації фермерів і приватних землевласників України Роман Коринець висловив думку, що Держзембанк повинен створюватися шляхом розробки окремого законопроекту, оскільки у нинішньому вигляді в документі прописані тільки загальні норми.

«У такій справі, як земельний іпотечний банк, повинен бути особливий закон. У положеннях Земельного кодексу України чітко записано, що має бути не якесь чужорідне вкраплення в закон «Про розмежування земель державної і комунальної власності», щоб передати землі якомусь земельному іпотечному банку, а повинен бути окремий закон про земельний іпотечний банк», - вважає експерт.

Р.Коринець додав, що закон повинен спочатку пройти громадське обговорення, в якому б визначили принципи управління банком і його філософію, а потім вирішували б питання про передання банку земель.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо Державного земельного банку».

Відповідно до закону, Кабінет міністрів має право формувати статутний капітал Державного земельного банку за рахунок грошових внесків і внесків у вигляді земельних ділянок.

2 липня Кабінет міністрів України своєю ухвалою створив Державний земельний банк. Згідно з документом, створюється Публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» із статутним капіталом 120 млн грн 100% статутного капіталу банку належать державі. Статутний капітал Держзембанку буде сформовано шляхом розміщення і випуску 120 млн простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн кожна.

6 вересня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності».

Серед іншого, закон вводить у дію Державний земельний банк, який повинен надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більш ніж 5% ставки Національного банку.