Мораторій на продаж сільгоспземель слід продовжити до 2020 року - експерт

В Україні мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, який має бути скасовано 1 січня 2013 року, слід продовжити до 2020 року.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив голова Всеукраїнського комітету захисту рідної землі Іван Томич.

«Потрібно продовжувати мораторій, але не так, як це робиться впродовж останніх семи років... Продовжувати мораторій як мінімум до 2020 року. Щоб дати можливість запобігти загрозі, що стоїть перед суспільством у сфері земельних питань», - сказав він.

І.Томич відзначив, що за період дії мораторію необхідно провести інвентаризацію земель, а також провести національний круглий стіл, присвячений ринку сільгоспземель.

За його оцінками, на сьогодні в руках олігархів сконцентровано більш як 13 млн. га сільськогосподарських земель.

«За 2012 рік у руках олігархів додатково сконцентрувалося майже 2 млн. га землі, і на сьогодні ця цифра становить понад 13 млн. га землі. Це майже половина земель сільськогосподарського призначення в країні», - наголосив голова комітету.

Водночас приблизно 7 млн. га землі «сховано з карти України». «Вони приховані, тобто немає практично документів на право власності, на право користування і оренди», - уточнив він.

У свою чергу президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Міркевич висловив думку, що сільськогосподарська земля взагалі не повинна продаватися, а тільки здаватися в оренду.

Народний депутат України, член бюджетного комітету Верховної Ради Павло Жебрівський відзначив, що придбати сільгоспземлю за 25 тис. грн за гектар не можуть собі дозволити фермери, таким чином, земля опиниться в руках латифундистів.

На його думку, слід ввести норму, згідно з якою лише держава могла б викуповувати сільгоспземлю і здавати її в оренду на довгостроковий період.

При цьому дрібним фермерам мають надаватися дотації від держави, а середні фермери, які мають від 2 тис. га землі, не повинні одержувати такі дотації.

На думку екс-керівника підрозділу продовольчої безпеки Служби безпеки України Сергія Тарана, якщо сільгоспземля перейде у власність агрохолдингів через підставних осіб, «ми втратимо українське село».

«На мій погляд, потрібно обов'язково повернутися до схеми викупу державою цієї землі. Хай це розтягнеться на довгі роки, але ця земля повинна бути в управлінні сільських рад. Кошти від оренди повинні надходити на розвиток сіла», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявляє, що Україна готова до зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

2 жовтня 2012 року Верховна Рада України не підтримала два законопроекти, якими пропонувалося продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2014 року.

9 грудня 2011 р. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

20 грудня 2011 року Верховна Рада продовжила до 1 січня 2013 року мораторій на продаж землі сільгосппризначення.