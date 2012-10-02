«Крафт Фудз Україна» увійшла до складу Mondelez International

Глобальна корпорація Kraft Foods 1 жовтня 2012 розділилася на дві незалежні публічні компанії: глобальну корпорацію з виробництва снеків Mondelez International і продуктову компанію Kraft Foods Group, Inc, яка працюватиме виключно в США і Канаді.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, після поділу ПАТ «Крафт Фудз Україна» стало частиною глобальної компанії Mondelez International і протягом наступних двох років назву компанії в Україні буде змінено на близьке до глобальної.

При цьому в компанії підкреслили, що стратегія ЗАТ «Крафт Фудз Україна» залишається незмінною.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крафт Фудз Україна» працює в Україні з 1995 року.

Компанія є одним з найбільших виробників в Україні в категоріях кави, солоних снеків, печива, шоколаду, жувальної гумки та льодяників.

До складу компанії входять Тростянецька кондитерська фабрика (Сумська обл.) Та Вишгородська філія по виробництву картопляних чіпсів (Київська обл.).

Продукція компанії представлена ​​брендами Jacobs, Carte Noire, Корона, Milka, «Ведмежа «Барні», Oreo, TUC, Люкс, Halls, Dirol, Picnic, Tassimo і "BelVita. Добрий ранок!».

Загальний річний оборот бізнесу «Крафт Фудз Україна» за підсумками 2011 р. становить більше 450 млн дол.