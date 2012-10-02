Рада перерозподілила видатки для фінансування діяльності Держземагентства

Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету на поточний рік та перерозподілила видатки, які виділені на фінансування діяльності Держземагентства.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про державний бюджет України на 2012 рік» (№ 11223) проголосували 264 народних депутати із 330 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом здійснюється перерозподіл видатків, а саме: зменшується обсяг видатків розвитку за програмою «Проведення земельної реформи» на суму 237102,9 тис. гривень та збільшується на цю ж суму обсяг видатків споживання за програмою «Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів», з метою забезпечення відповідним обсягом видатків на оплату праці працівників територіальних органів Держземагентства України та оплати робіт Центру ДЗК, у разі залучення його до надання Держземагентством України окремих етапів адміністративних послуг.