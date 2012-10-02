Експорт зерна з України в липні-вересні зріс на 65%

Експорт зерна з України в липні-вересні 2012/2013 маркетингового року (МР, липень 2012 р. - червень 2013 р.) становив 5,504 млн. тонн, що на 65% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Повідомляється, що за 3 місяці поточного МР експорт пшениці становив 2,623 млн. тонн, що на 69% більше, ніж у липні-вересні 2011/2012 МР. Зокрема, експорт продовольчої пшениці збільшився до 2 млн. тонн проти 1,4 млн. тонн, фуражної - до 0,616 млн. тонн з 0,133 млн. тонн. Експорт ячменю скоротився на 18% - до 1,329 млн. тонн проти 1,619 млн. тонн, кукурудзи - збільшився в 12 разів - до 1,479 млн. тонн. Експорт інших зернових становив 72,1 тис. тонн.

У вересні нового маркетингового року Україна поставила на зовнішні ринки 2,428 млн. тонн зернових культур, зокрема, експорт пшениці становив 1,323 млн. тонн, ячменю - 0,711 млн. тонн і кукурудзи - 0,359 млн. тонн.

Крім того, в липні-вересні постачання на зовнішні ринки олійних культур зросли майже удвічі - до 0,803 млн. тонн, зокрема експорт ріпаку зріс на 39% - до 0,618 млн. тонн, і сої - в 5,6 разу - до 184,5 тис. тонн. У вересні експорт ріпаку становив 0,304 млн. тонн і сої - 0,062 млн. тонн.

Нагадаємо, Мінагропрод чекає, що урожай зерна в поточному році становитиме 45-46 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.

Мінагропрод і зернотрейдери домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн. тонн, зокрема 4 млн. тонн пшениці, 3 млн. тонн ячменю і 12,4 млн. тонн кукурудзи.