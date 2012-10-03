ВР дозволила продаж іноземцям несільськогосподарської землі

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо набуття права власності на землю».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 234 народні депутати з 307 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення не можуть набуватися у власність іноземцями, особами без громадянства, іноземними підприємствами, підприємствами, у статутному (складеному) капіталі яких є іноземна інвестиція (спільними підприємствами, підприємствами з іноземними інвестиціями), юридичними особами, створеними відповідно до законодавства іноземних держав, іноземними державами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями (крім набуття таких земельних ділянок у порядку спадкування).

Юридичні особи, засновані відповідно до законодавства України, можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення господарської діяльності у разі придбання за цивільно-правовими договорами; внесення земельних ділянок засновниками (учасниками) таких юридичних осіб до статутного (складеного) капіталу; прийняття спадщини; виникнення інших підстав, передбачених законом.

Юридичні особи, створені відповідно до законодавства іноземних держав, можуть набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення у межах населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження об'єктів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності; за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна.

Юридичні особи, створені відповідно до законодавства іноземних держав, іноземні підприємства, підприємства, у статутному (складеному) капіталі яких є іноземна інвестиція (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями), можуть набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення із земель приватної власності у низці випадках.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.