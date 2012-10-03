Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» викупив ще близько 1% своїх акцій

Компанія «Миронівський хлібопродукт», один з найбільших агрохолдингів України, що спеціалізується на виробництві м'яса птиці і вирощуванні зернових культур, протягом третього кварталу 2012 р. придбала близько 1 млн. глобальних депозитарних розписок (GDR), що становить близько 1% загальної кількості акцій компанії.

Про це сказано у повідомленні компанії.

Одна розписка дорівнює одній звичайній акції за середньою ціною 14,5 дол. за одну глобальну депозитарну розписку за програмою зворотного викупу акцій.

У компанії нагадали, що з початку 2012 р. компанія загалом придбала близько 3,3% загальної кількості акцій.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробник курятини. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, рапсу, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговельними марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра».

У 2011 році МХП збільшив чистий прибуток до 259 млн дол., що на 20% перевищило показник 2010 року. Валовий дохід компанії у 2011 році завдяки зростанню продажів курячого м'яса зріс до 1,229 млрд дол. з 944 млн дол. у 2010 році.

Показник EBITDA холдингу минулого року зріс до 401 млн дол. з 325 млн дол. у 2010 році, а EBITDA margin скоротилася до 33% з 34% роком раніше.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала у Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 млн дол. У даний час на Лондонській біржі торгується 35% акцій компанії.