Аграрний фонд планує закупити 1,3 млн тонн зерна за форвардними контрактами
11:41, 03 жовтня 2012Агро
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Аграрний фонд планує придбати 1,3 млн тонн зерна врожаю 2013 року за форвардними контрактами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.
У Мінагропроді нагадали, що форвардні закупівлі зерна 2013 року, згідно з новим механізмом, будуть проводяться під час осінніх польових робіт.
Крім того, аграріям надана можливість залучати бюджетні кредити у режимі державних форвардних закупівель за ставкою Нацбанку 6,8% річних.
Як повідомляв УНІАН, цього року Аграрний фонд уклав контракти на поставки 876 тис. тонн зерна врожаю 2012 року на загальну суму 1,6 млрд грн.
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