Аграрний фонд планує закупити 1,3 млн тонн зерна за форвардними контрактами

Аграрний фонд планує придбати 1,3 млн тонн зерна врожаю 2013 року за форвардними контрактами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

У Мінагропроді нагадали, що форвардні закупівлі зерна 2013 року, згідно з новим механізмом, будуть проводяться під час осінніх польових робіт.

Крім того, аграріям надана можливість залучати бюджетні кредити у режимі державних форвардних закупівель за ставкою Нацбанку 6,8% річних.

Як повідомляв УНІАН, цього року Аграрний фонд уклав контракти на поставки 876 тис. тонн зерна врожаю 2012 року на загальну суму 1,6 млрд грн.