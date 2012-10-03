В Україні на 3 жовтня озимі посіяно на 5,3 млн. га - 65% прогнозу

В Україні на 3 жовтня цього року озимі зернові посіяно на площі 5,3 млн. га, що становить 65% прогнозованих площ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, озима пшениця посіяна на 4,6 млн. га (73% прогнозу), жито - на 275 тис. га (87%) і озимий ячмінь - на 233 тис. га (18%).

Раніше Мінагропрод заявляв, що озимими культурами під урожай 2013 року планується засіяти 9,1 млн. га, зокрема, озимими зерновими культурами - 8,1 млн. га і озимим ріпаком - 0,9 млн. га. Наприкінці вересня міністр агрополітики Микола Присяжнюк повідомив, що площу під посівами озимих культур під урожай 2013 р. планується збільшити на 1% - до 9,2 млн. га.

Гідрометцентр України відзначає, що погодні умови в більшості східних областей, на півдні України і у Вінницькій області в третій декаді вересня дуже несприятливі для сівби озимих культур. Через погодні умови заплановані обсяги робіт із сівбі озимих культур у цих областях можуть бути виконані зі значною затримкою і не в повному обсягу.