Торгівля ф'ючерсами української продпшениці не виправдала сподівань - Присяжнюк

Торгівля ф'ючерсами української продовольчої пшениці на Чиказькій товарній біржі не виправдала надій Міністерства аграрної політики і продовольства України і Чиказької біржі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів України міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Українська пшениця на Чиказькій біржі не досягла того рівня, який прогнозували ми і Чиказька біржа», - сказав М.Присяжнюк.

Він повідомив, що в 20-х числах жовтня цього року до України приїде робоча група експертів Чиказької біржі для вивчення причин такої низької активності торгівлі українським ф'ючерсом.

Міністр повідомив, що під час візиту експертами Мінагропроду і Чиказької біржі буде розроблено спільний план дій на подальші роки.

Нагадаємо, Чиказька біржа з 6 червня ввела новий ф'ючерс - пшениця, FOB, Чорне море.

Розмір контракту становитиме 5 тис. бушелів (136 тонн), при цьому поставки здійснюватимуться в липні, вересні, грудні, березні та травні. Базовим активом є борошномельна пшениця, що поставляється на умовах FOB до п'яти українських портів: Одеса, Іллічівськ, Севастополь, Южний і Миколаїв, а також до трьох російських і одного румунського портів.

У вересні ц.р. М.Присяжнюк заявив, що Україна веде переговори з Чиказькою товарною біржею про введення ф'ючерсних контрактів на насіння соняшнику, соняшникову олію, ячмінь і кукурудзу на Чиказькій біржі.