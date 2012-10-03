Україна в 2012/13 МР збільшить виробництво соняшникової олії до 3,7 млн. тонн – експерти

Україна в 2012/2013 маркетинговому році (МР, вересень 2011 р. – серпень 2012 р.) збільшить виробництво соняшникової олії на 2,7% - до 3,7 млн. тонн.

Про це повідомила у своєму виступі на міжнародній конференції «Oilseeds & Oils 2012» керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності інформагентства «АПК-ІНФОРМ» Христина Серебрякова, повідомляє агентство.

Х.Серебрякова відзначила, що в сезоні 2010/11 в Україні було вироблено 3,1 млн. тонн соняшникової олії, тоді як у 2011/12 МР цей показник досяг уже 3,6 млн. тонн. «Така тенденція збережеться і в новому сезоні — згідно з нашими прогнозами, обсяги виробництва української соняшникової олії в 2012/13 МР досягнуть 3,7 млн. тонн», - сказала експерт.

Що стосується експорту соняшникової олії з України, за даними Х.Серебрякової, в 2010/11 МР Україна поставила на зовнішні ринки 2,6 млн. тонн вказаної продукції, у 2011/12 МР експорт становив уже 3,1 млн. тонн. У сезоні-2012/13 прогноз обсягу поставок продукції на зовнішні ринки озвучується аналітиками агентства на рівні 3,2 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації «Укроліяпром», експорт соняшникової олії з України в 2011/2012 маркетинговому році у порівнянні з минулим МР збільшився на 17% - до 3,2 млн. тонн. Основним імпортером української олії стала Індія (30% загальних поставок), а також країни Близького Сходу і Європи.

Виробництво соняшникової олії в Україні за 2011/2012 МР збільшилося у порівнянні з попереднім МР на 20% - до 3,56 млн. тонн.