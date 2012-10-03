Аграрний фонд щомісячно поставлятиме 34 тис. тонн борошна для соціального хліба

Аграрний фонд уклав договори з обласними державними адміністраціями й пекарнями на щомісячні поставки 34 тис. тонн борошна для виробництва масових сортів хліба. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Повідомляється, що договори укладено з підприємствами 19 областей України. Також продовжується переміщення зерна для рівномірного розподілу на переробних підприємствах.

За даними Мінагропроду, потреба регіонів у борошні для виробництва масових сортів хліба оцінюється в 79 тис. тонн щомісячно. Зокрема, пшеничного борошна необхідно 67,4 тис. тонн щомісячно, житнього - 12,4 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд почав інтервенцію борошна на хлібозаводи й роздрібний ринок у середині вересня. За словами міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка, ціна на борошно з Аграрного фонду в роздробі буде на 1 гривню дешевше тієї, що склалася на ринку.