Литвин переконаний, що і в 2013 році ринку землі не буде

Голова Верховної Ради Володимир Литвин переконаний, що і в 2013 році ринок землі в Україні не буде відкрито.

Про це він написав на «Фейсбуці».

За словами спікера, запропоновані два законопроекти про продовження мораторію на продаж сільгоспземель, які вчора не підтримала Верховна Рада, «були, швидше за все, додатковою страховкою проти введення ринку землі». «Але і, звичайно ж, спробою сподобатися людям старшого покоління, які не приймають саму ідею продажу землі», - сказав він.

«Переконаний, що і в 2013 році ринку землі не буде через цілу групу обставин. Але мене турбує інше - тіньовий ринок землі, причому за викидними цінами. Ось над цим треба працювати», - наголосив В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада не підтримала два законопроекти, якими пропонувалося продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2014 року.

За законопроект, автором якого є народний депутат Володимир Яворівський (фракція "БЮТ-Батьківщина"), «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок» проголосували лише 111 (при необхідних 226 – УНІАН) народних депутатів.

За другий законопроект з аналогічною назвою, автором якого є народний депутат Петро Симоненко (фракція КПУ), проголосували лише 102 народних депутата з 350, зареєстрованих у сесійному залі.

Не голосувала майже у повному складі фракція Партії регіонів.

Як відомо, дія мораторію на продаж сільгоспземель завершується 1 січня 2013 року.

Водночас 2 жовтня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов відзначив, що відповідно до законодавства України мораторій діятиме до того моменту, доки не буде ухвалено закон про земельну реформу.