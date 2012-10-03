KSG Agro до кінця року запустить завод з випуску біопалива

KSG Agro, один з найбільших українських агрохолдингів, планує до кінця 2012 року запустити підприємство з виробництва паливних гранул із сільськогосподарських відходів потужністю 60 тис тонн продукції на рік в Дніпропетровській області. Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-служба агрохолдингу.

Компанія не озвучує обсягів інвестицій в даний проект.

Повідомляється, що на сьогодні компанія має 2 лінії з виробництва паливних гранул загальною потужністю 7 тис. тонн на рік.

«Ми частково використовуємо гранули для себе. У нас зараз будується свинокомплекс, який вже повністю буде працювати не на газі, а на гранулах. Інші підприємства ми також будемо переорієнтовувати на біопаливо», - відзначили в компанії.

Крім того, частину виробленого біопалива компанія планує експортувати в Польщу і на даний момент веде переговори про постачання.

Довідка УНІАН. KSG Agro - вертикально-інтегрована компанія, що працює практично у всіх сегментах агроринку, включаючи виробництво, зберігання, переробку і продаж сільськогосподарської продукції. Земельний банк холдингу становить 61 тис. га. У 2011 році компанія почала займатися тваринництвом і запустила виробництво біопалива.

У першому півріччі 2012 року агрохолдинг KSG Agro скоротив чистий прибуток до 8,975 млн дол. з 18,75 млн дол. за аналогічний період 2011 року.