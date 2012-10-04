У Білорусі з 4 жовтня на 30% подорожчає м'ясо

У Білорусі з 4 жовтня збільшуються граничні максимальні відпускні ціни на свинину і яловичину тушкою.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Міністерства економіки Білорусі, відповідне рішення міститься в ухвалі Мінекономіки від 1 жовтня 2012 року №78.

Так, відповідно до документа, гранична відпускна ціна на яловичину тушкою збільшиться на 30,6% і становитиме 31,7 тис. білоруських рублів (близько 30 грн – УНІАН) за кілограм. Такий самий показник для свинини тушкою 1-ї і 2-ї категорії зросте на 29,3% і становитиме 30,4 тис. рублів (29 грн) за 1 кг.

«М'ясопереробним організаціям надано можливість підвищити відпускні ціни на цю продукцію, не перевищуючи встановлених граничних максимальних відпускних цін», - відзначили в Мінекономіки Білорусі.

Довідка УНІАН. Попереднє підвищення максимальних відпускних цін на свинину і яловичину тушками, які належать до соціально значущих товарів у Білорусі, було проведене 17 травня, тоді ціни підвищилися на 34,7%.