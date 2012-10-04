Аграрії з початку року залучили 6 млрд грн кредитів

Українські аграрії з початку поточного року залучили 6 млрд грн кредитів, що трохи менше за обсяги кредитування минулого року. Про це під час веб-конференції повідомив директор департаменту Міністерства аграрної політики і продовольства Баграт Ахіджанов.

«Станом на сьогодні аграрії залучили близько 6 млрд грн кредитних коштів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року це трохи менше», - сказав Б.Ахіджанов.

Він не уточнив даних про кредити, залучені на проведення осінніх польових робіт, проте повідомив, що фінансові ресурси аграріїв сьогодні на 50% складаються з власних коштів, на 30 -40% - з коштів, залучених шляхом авансових товарних продажів, і на 10-20% — з кредитних коштів.

За словами Б.Ахіджанова, як правило, кредити на осінню посівну кампанію становлять 2,5-2,7 млрд грн.

Більш точний зріз за структурою фінансових операцій в аграрному секторі буде надано до кінця листопада, сказав директор департаменту.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Національного банку України, обсяги агрокредитування в Україні за підсумками 8 місяців становили 37 млрд грн.

Збільшення кредитування в агросфері сталося, в першу чергу, за рахунок видачі кредитів в іноземній валюті.