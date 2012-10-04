Росія починає товарні інтервенції на зерновому ринку

Москва. Уряд Росії починає товарні інтервенції на зерновому ринку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав сьогодні у Москві в ході засідання президії уряду РФ.

“Мною ухвалено рішення про початок зернових інтервенцій для регулювання загального балансу зернових на ринку. Я доручаю міністрові сільського господарства підготувати пропозиції про обсяги інтервенцій, про регіони, де вони повинні здійснюватися, по всіх істотних позиціях», - сказав Д.Медведєв.

Товарні інтервенції, тобто реалізація зерна з держфонду, проводяться у разі значного підвищення цін на ринку для стабілізації ситуації.

Як повідомляв УНІАН, Росія цього року планує експортувати не менш як 12 млн тонн зерна, незважаючи на засуху.

Урожай зернових у РФ цього року становитиме 70-75 млн тонн.