ФАО знизила прогноз світового виробництва зерна

ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (від англ. Food and Agriculture Organization, FAO) в жовтні понизила прогноз світового виробництва зерна у 2012 році на 9 млн. тонн проти вересневого прогнозу - до 2,286 млрд тонн. Про це йдеться в доповіді щодо прогнозу урожаю і продовольчої ситуації, опублікованій організацією.

Згідно з доповіддю, на зниження виробництва зерна впливає посуха в ключових регіонах, що виробляють його, включаючи США, Європу і Центральну Азію. Повідомляється, що виробництво пшениці скоротилося на 5,2% і кормового зерна - на 2,3%.

У зв'язку із зниженням виробництва зерна ФАО також прогнозує у 2013 році скорочення світових запасів зернових на 5,6% - до 499 млн. тонн.

«Це (зниження обсягу виробництва - УНІАН) може призвести до значного скорочення світових запасів зерна до закриття сезонів у 2013 р. - на 28 млн. тонн, до 499 млн. тонн, навіть якщо світовий попит знижуватиметься внаслідок високих цін», - йдеться в доповіді.

Також наголошується, що при нинішньому прогнозі виробництво зерна у 2012 році знизиться порівняно з рекордним урожаєм минулого року на 2,6%.

За прогнозами аналітиків ФАО, країни, що розвиваються, особливо країни з низьким доходом і продовольчим дефіцитом, на тлі світового зниження виробництва зерна в 2012 році досягнуть рекордного рівня урожаю зернових.

«Виробництво зерна в цих країнах у 2012 році, згідно з прогнозом, досягне рекордного рівня - 534 млн. тонн, тобто збільшиться на 1,7% порівняно з багатими урожаями 2011 року. За винятком Індії, найбільшої країни в групі, урожай якої залишиться незмінним цього року, сукупне виробництво зерна інших 65 країн у групі з низьким доходом і продовольчим дефіцитом збільшиться на 2,9%», - сказано в доповіді ФАО.

Індекс продовольчих цін на зерно, за даними ФАО, у вересні підвищився на 1%, або на 3 пункти, - до 263 пунктів, порівняно із серпнем, у зв'язку із зростанням цін на пшеницю і рис. У цілому, індекс продовольчих цін ФАО у вересні п.р. збільшився порівняно з аналогічним показником у серпні на 1,4%, або на 3 пункти, - до 216 пунктів.

Як повідомляв раніше УНІАН, світове споживання зерна у 2012-2013 рр., згідно з прогнозами ФАО, становитиме 2 млрд 317 млн. тонн, що небагато нижче, ніж у минулому сезоні і на 2% нижче за середню тенденцію за останнє десятиліття.

Нагадаємо, що, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 р. Мінагропрод і зернотрейдери домовилися, що експорт зерна з України у 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн. тонн.