Аграрії Харківщини намолотили 2 мільйони зернових

Аграрії Харківської області подолали двохмільйонний рубіж з намолоту зернових. Про це повідомляє Урядовий портал. З трудовою перемогою хліборобів привітав голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін.

«Завдяки сучасним технологіям вирощування зернових культур, ефективній організації праці і, головне, настрою на перемогу, наші землероби підтвердили своє вміння вирощувати хороший врожай. Подоланий двохмільйонний рубіж, і це ще не межа – збирання врожаю триває. І наше спільне завдання – зібрати без втрат все, чим порадували в нинішньому році поля Харківщини», – сказав голова Харківської ОДА.