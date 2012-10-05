У Полтавській області згоріли посіви кукурудзи на площі понад 26 гектарів

У Полтавській області згоріли посіви кукурудзи на площі понад 26 гектарів. Як повідомляє прес-служба МНС України, пожежа сталася вдень 4 жовтня у с. Лиман-2 Решетилівського району на кукурудзяному полі площею 112 га фермерського господарства. Підрозділом МНС та працівниками господарства пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено частину насаджень кукурудзи на площі 26,7 га. Причина пожежі встановлюється.

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