Податківці з початку року закрили понад 200 виробництв фальсифікату

Співробітники Державної податкової служби України (ДПСУ) за дев'ять місяців 2012 року закрили 213 незаконних лікеро-горілчаних виробництв, повідомляє прес-служба ДПСУ.

З обігу вилучено 211,5 тис. декалітрів спирту (на загальну суму 56,6 млн грн) і 187,1 тис декалітрів алкогольних напоїв (на суму 93,1 млн грн). Крім того, вилучено 4,2 тис пачок тютюнових виробів на загальну суму 36,4 млн грн.

Як повідомляє ДПСУ, розкрито 574 злочини, пов'язаних з незаконним виробництвом та обігом підакцизних товарів і марок.

Зокрема, в Дніпропетровській області зупинено велике підпільне лікеро-горілчане виробництво потужністю до 40 тисяч пляшок фальсифікованого алкоголю на добу. За словами податківців, фальсифікат продавався під виглядом відомих торговельних марок і супроводжувався підробленими акцизними марками. По гарячих слідах податківцям вдалося вилучити 8 тонн спирту невідомого походження, 8 тисяч пляшок горілки, 30 тисяч марок, а також зупинити виробничу лінію і допоміжне устаткування загальною вартістю 2 млн грн.

У ДПСУ наголосили, що діяльність цих нелегальних виробників призвела до втрат бюджету в розмірі близько 1 млн грн. За фактом зловживань порушено кримінальну справу.

Довідка УНІАН. У 2011 році податківці закрили 568 виробництв фальсифікату, з яких 40% спеціалізувалися на виробництві лікеро-горілчаної продукції. У грошовому виразі обсяг вилученої продукції становив 846,5 млн грн, зокрема групи підакцизних товарів - 326 млн грн і контрабанди - 211 млн грн. Розкрито 622 злочини, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів.