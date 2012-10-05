За 9 місяців до бюджетів надійшло 58,5 млн. грн відшкодування втрат сільгоспвиробництва

За січень-вересень цього року до бюджетів різних рівнів надійшло 58,5 млн. грн у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів України.

Як зазначається в повідомленні, за цей період на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб використано 1,9 млн. грн, на покращення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь - 3,4 млн. грн, на розробку робочих проектів землеустрою з охорони земель - 1,3 млн. грн, на проведення заходів щодо охорони земель відповідно до робочих проектів землеустрою - 4,7 млн. грн. При цьому 13 млн. грн використано на проведення нормативної грошової оцінки земель, 9,2 млн. грн - на розмежування земель державної та комунальної власності, 15,9 млн. грн - на інвентаризацію земель.

За даними відомства, з початку цього року з сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва вилучено 1250,91 га земель, з них 97,3% - сільськогосподарські угіддя і 2,7% - лісові угіддя. Нараховано втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 72,1 млн. грн.

У Держземагентстві відзначили, що на сьогодні в Україні на спеціальних рахунках місцевих рад є 559,4 млн. грн, з них на депозитних рахунках у банках — 213,1 млн. грн, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Як повідомляв УНІАН, за І півріччя 2012 року до бюджетів різних рівнів надійшло 42,8 млн. грн у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.