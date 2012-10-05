Artemovsk Winery, співвласником якої є СКМ, виходить на горілчаний ринок України

Artemovsk Winery, один з найбільших виробників ігристих вин в Україні (м. Донецьк), виходить на горілчаний ринок України, повідомила УНІАН прес-служба компанії. Одним із співвласників Artemovsk Winery є корпорація СКМ, підконтрольна Ринату Ахметову.

У компанії повідомили, що у вересні п.р. на замовлення Artemovsk Winery «Лікеро-горілчаний завод Альтера» почав виробництво горілки «Вільний степ», яка найближчим часом з'явиться на ринку. Горілка буде представлена у пляшках місткістю 1 л, а також у сувенірних наборах у преміум-сегменті – понад 100 грн за пляшку.

Повідомляється, що ТМ «Вільний степ» належить Artemovsk Winery, який є офіційним дистриб'ютором цієї горілки в Україні.

Обробка пляшки місткістю 1 л виконана за спеціальною технологією декорування. Ковпачок прикрашений декоративним елементом – традиційною козацькою шапкою, зшитою вручну з каракуля.

Для споживачів нова продукція, крім стандартної літрової пляшки у брендованому обгортковому папері, представлена також у сувенірному наборі, що містить 6 літрових пляшок, 6 чарок, сертифікат власника горілки, скріплений сургучем, і сувенірну шашку для символічного обряду посвячення у козаки.

Довідка УНІАН. Artemovsk Winery виготовляє ігристі вина традиційним темно-зеленим способом. На території України представляє торговельні марки: «Krimаrt», «Артемівське», «Крим». Експортні поставки ігристого від Артемівського заводу шампанських вин охоплюють понад двадцять країн світу.