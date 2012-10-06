У Росії виявили новий спалах африканської чуми

Новий спалах африканської чуми свиней виявили в Краснодарському краї - випадки захворювання зареєстровані на фермі, де утримується понад 12 тисяч тварин, повідомляють РІА "Новини" з посиланням на Південний регіональний центр МНС РФ.

Загибель свиней зафіксована на фермі ВАТ "Племзавод ім. В.І.Чапаєва" в четвер. Згідно з даними експертизи, яку провела Кропоткинська крайова ветеринарна лабораторія, "в патологічному матеріалі виявлено генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней".

"Всього на фермі № 1 племзаводу (де виявлена АЧС) знаходиться 12,757 тисячі голів", - йдеться в повідомленні.

Ферму віднесли до першої загрозливої зоні. Планується, що все поголів'я тут буде знищено. У районі ввели режим НС.

Довідка. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) вперше була зафіксована в 1903 році в Південній Африці. У природних умовах до захворювання сприйнятливі домашні і дикі свині. Зараження відбувається при контакті здорових тварин із хворими. Захворювання не загрожує здоров'ю людини, однак надзвичайно небезпечно для тваринництва, оскільки не піддається лікуванню і вакцинопрофілактиці. Зупинити поширення вірусу можна тільки жорсткими карантинними заходами.