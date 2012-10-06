Українські вчені радять не піддаватися паніці навколо ГМО, що охопила Європу

Українські генетики вважають, що скандал навколо генетично модифікованих продуктів, піднятий у Франції, це скоріше психологічна, а не наукова проблема.

Як повідомляє «Дзеркало тижня», українські біологи і генетики досить стримано поставилися до дослідження, що розбурхало Європу, вчених Каннського університету, які затверджують, що такі продукти провокують розвиток онкозахворювань.

«Чесно кажучи, мені вже остогидла сама дискусія і спроби пожвавити її різними організаціями, які спекулюють (а точніше, займаються торгашеством) технофобними страхами», - заявив почесний директор Інституту клітинної біології і генетичної інженерії НАНУ Юрій Глеба.

«З одного боку, соя і кукурудза у США більш ніж на 80 відсотків генетично модифіковані. Продукти на основі сої є частиною харчування усіх без винятку американців з 1996 року. За 26 років вживання не задокументовано жодного випадку негативного впливу на людину (щодо сої) або тварин (щодо кукурудзи)», - відзначив Ю.Глеба.

Директор Інституту клітинної біології і генетичної інженерії Микола Кучук вважає, що проведений в Каннском університеті експеримент ставить низку питань.

«Зауважу лише, що з 2001 по 2010 р. під егідою ЄС було проведено, мабуть, наймасштабніше і скрупульозне наукове дослідження дії ГМО на організм людини і навколишнє середовище. (Докладний звіт про це дослідження є в Інтернеті.) Проте воно, як не дивно, не привернуло уваги ЗМІ, тоді як нещодавно оприлюднені результати французьких учених мали вибуховий ефект. І тут є привід задуматися», - сказав М.Кучук.

«Я можу зрозуміти суспільну тривогу у зв'язку з скандалом, піднятим у Франції, але на мій погляд як ученого це, скоріше, психологічна, а не наукова проблема. Крім того, не можна всі ГМО згрібати в одну купу. Це все одно, що сказати: мовляв, всі ліки - це отрута, і закликати від них відмовитися. Нікому ж не приходить в голову вимагати заборони інсуліну, інтерферону, соматотропіну або якогось іншого медпрепарату тільки тому, що він виготовлений методами генетичної інженерії», - відзначив генетик.