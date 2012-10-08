Полтавська область зібрала 2 мільйони тонн зерна нового врожаю

Про це сьогодні УНІАН повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Удовиченко.

За його даними, в області обмолочено 612 тис. га, що становить 65% від загальної площі посівів. Зокрема, намолочено 2079 тис. тонн зерна при середній врожайності по області 34 ц / га, зокрема кукурудзи - 986 тис. тонн.

Всього аграрії Полтавщини очікують зібрати близько 3,5 мільйонів тонн зерна, зокрема 2,5 мільйона тонн зерна кукурудзи.

На сьогоднішній день збирання кукурудзи триває. За сприятливих погодних умов збір зернових планується завершити до 31 жовтня.

Нагадаємо, Полтавська область у 2011 році зібрала 5 млн тонн зернових.