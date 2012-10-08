9-12 жовтня у ряді регіонів синоптики прогнозують приморозки

Вночі та вранці 9-12 жовтня у західних, північних та в більшості центральних областей України на поверхні грунту, а в Карпатах і в повітрі очікуються приморозки 0-3°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

8 жовтня у північних, центральних, а вночі у західних областях пройдуть сильні дощі, на Правобережжі країни окремі пориви вітру 15-20 м/с.