Експортний потенціал Kernel зріс завдяки купівлі зернового терміналу – Fitch

Експерти міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings вважають, що спільне придбання компаній Kernel і Glencore зернового глибоководного терміналу в Чорному морі вказує на потенційне зростання експорту зерна з Росії і України.

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

«Придбання компанією Kernel глибоководного терміналу, потенційна пропускна спроможність якого може врешті сягнути 5 млн. тонн на рік, дасть групі можливість стати одним із лідерів з експорту зерна в Росії, скорочуючи загальні витрати на зародження вантажів у сегментах зерна і соняшникової олії», - сказано у повідомленні Fitch.

Експерти також відзначають необхідність модернізації інфраструктури і недостатню кількість глибоководних терміналів у Чорноморському регіоні. Наголошується, що Росії необхідно збільшувати термінальні потужності, оскільки наявні термінали перевантажені. Своєю чергою, Україна має у своєму розпорядженні кращі термінальні потужності, але значно менші можливості для зберігання зерна.

За інформацією аналітиків Fitch Ratings, на Україну, Росію і Казахстан припадає близько 3% світового виробництва зерна і до 25% його експорту.

«Зростання участі Чорноморського регіону у світових поставках зерна і насіння соняшнику сприятиме задоволенню стійкого довгострокового попиту на сільськогосподарську продукцію з боку споживачів на Близькому Сході, у Північній Африці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні задля власного споживання і кормів», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв раніше УНІАН, на початку жовтня один з найбільших в Україні агропромислових холдингів Kernel і швейцарська компанія Glencore International придбали на рівних умовах зерновий експортний термінал у російському порту «Тамань» за 265 млн. дол.

Довідка УНІАН. Контрольований бізнесменом Андрієм Веревським агрохолдинг Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включені в індекс «голубих фішок».

Компанія, яка продала в рамках IPO 36% акцій за 221 млн. доларів, після якого провела ще декілька додаткових розміщень, на останньому закритті коштувала близько 1,8 млрд доларів.

Холдинг виготовляє сиру, рафіновану і бутильовану олію масло під торговельними марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Волчанському олієекстракційних заводах, а також є великим експортером зерна.

Glencore International (м. Баар, Швейцарія) – один із лідерів серед світових виробників і торговців сировинними продуктами. Glencore володіє активами з видобування, виробництва, переробки, транспортування, зберігання металів і мінеральних ресурсів, енергетичних і сільськогосподарських продуктів у всьому світу. Володіє великим українським переробником соняшнику ЗАТ "Колос".