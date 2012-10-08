У Азарова хочуть заборонити обіг продуктів з ГМО до їх державної реєстрації

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо інформування населення про вміст у харчовій продукції генетично модифікованих організмів” (№ 11299).

Даним законопроектом передбачено внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", якими пропонується заборонити обіг харчових продуктів, що містять ГМО або отримані з їхнім використанням, до їхньої державної реєстрації.

Також пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів, відповідно до яких на етикетці харчового продукту має вказуватися інформація про наявність ГМО у тому разі, якщо частка ГМО в харчовому продукті перевищує 0,9%.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує скасувати маркування продуктів, які не містять генетично модифіковані організми.

Нагадаємо, в лютому 2012 Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».

Закон передбачає, що суб'єкти господарювання, які вперше вводять в обіг продукцію, яка містить ГМО або отримана з їх використанням, складають у довільній формі письмову декларацію, в якій в обов'язковому порядку зазначаються відомості про суб'єкта господарювання, то, така продукція містить ГМО або отримана з їх використанням, а також наводиться номер такої продукції в Державному реєстрі ГМО.

У липні 2009 року Кабмін підвищив рівень допустимого вмісту ГМО у продуктах з 0,1% до 0,9%. Продукти, вміст ГМО в яких вище 0,9%, підлягають маркуванню. У переліку складових харчового продукту після найменування кожного інгредієнта з тих, що містять ГМО або вироблені з їх використанням, у дужках дописується "генетично модифікований", "містить генетично модифікований організм" або "вироблений з генетично модифікованого організму" із зазначенням найменування організму або до кожної такої складової робиться виноска.