Цукрозаводи виробили 480 тис. тонн цукру - на чверть менше торішнього

Цукрові заводи України, за оперативними даними, на 8 жовтня поточного року виробили 480 тис. тонн цукру з буряку урожаю 2012 року, що на 25,3% менше показника на аналогічну дату минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Національній асоціації цукровиробників України (НАЦВ) «Укрцукор».

Згідно з повідомленням, на вказану дату на цукрові заводи надійшло 5,4 млн. тонн цукрового буряку (у заліковій вазі) проти 6,9 млн. тонн на аналогічну дату 2011 року.

На 5 жовтня поточного року українські заводи переробили 4 млн. тонн буряку (у 2011 р. – 5,35 млн. тонн).

За оперативними даними, цукристість буряку небагато нижча за тогорічний показник і становить 15,8% (у 2011 р. – 15,9%).

Як повідомляє НАЦВ "Укрцукор", до переробки буряку приступив 61 цукровий завод (у 2011 р. – 72 заводи). Загалом у поточному сезоні планується запустити в роботу 66 цукрових заводів.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства України, урожай буряку цього року очікується в обсязі 15,7-16,2 млн. тонн, з яких прогнозується виробництво 1,8 млн. тонн цукру.

За попередньою оцінкою Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор», ціна на цукор у поточному маркетинговому році (МР, вересень 2012 р. — серпень 2013 р.) збільшиться на 10-15% у зв'язку з підвищенням цін на енергоресурси.

У 2011-2012 маркетинговому році українські цукрові заводи виробили 2,33 млн. тонн цукру з цукрового буряку урожаю 2011 р. за потреби внутрішнього ринку в 1,86 млн. тонн.