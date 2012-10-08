Росія запроваджує чергові обмеження для українського сиру

Москва. Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) запроваджує з 15 жовтня тимчасові обмеження на поставки сиру з українського підприємства «Дубномолоко».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«У зв'язку з виявленням у партії сиру бактерій групи кишкової палички, що надійшла з України з підприємства № 17-17-04 MP (Дубномолоко, ПАТ), з 15 жовтня 2012 року запроваджуються тимчасові обмеження на поставки продукції цього підприємства до Росії», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в разі надходження продукції цього підприємства, відвантаженої до 15 жовтня, рішення про пропуск таких вантажів приймається в звичайному режимі з подальшим обов'язковим проведенням лабораторного контролю.

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд з 4 жовтня запровадив тимчасові обмеження на ввезення продовольчих товарів 8 українських підприємств: ТОВ «Моліс», ОДТ «Глобінський маслозавод» (виробництво сирів, сухого молока і масла вершкового), ПАТ «Бель Шостка Україна» (виробництво сирів), ДП «М'ясокомбінат Зоря», ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (виробництво яловичини і свинини), ТОВ «Данон Дніпро», ЗАТ «Лакталіс Миколаїв» (виробництво молочної продукції), ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» (забій свиней, обробка, зберігання, виробництво готової м'ясної продукції)», - йдеться в повідомленні.

На початку серпня Россільгоспнагляд виключив два українські підприємства - ТОВ «Атлантік» і ПАТ «Комбінат Придністровський» з реєстру організацій, що володіють правом ввезення продукції тваринного походження на ринок країн Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.