Експерти прогнозують збільшення експорту пшениці

Експортний потенціал української пшениці в 2012/2013 маркетинговому році (МР, липень 2012 - червень 2013 р.) становить 4,7 млн ​​тонн, що на 0,7 млн ​​тонн більше, ніж передбачено в меморандумі між зернотрейдерами та Міністерством аграрної політики та продовольства. Такі прогнози зробили експерти ІА "АПК-Інформ" на основі оновлених балансів пропозиції і розподілу зернових культур в Україні.

На думку експертів, цей прогноз багато в чому обумовлений сформованими на даний момент темпами зовнішніх поставок. Зокрема, з початку маркетингового сезону і до 4 жовтня Україна експортувала близько 2,5 млн тонн пшениці.

«Враховуючи підписання меморандуму про граничні обсяги експорту зерна між основними учасниками зернового ринку і профільним міністерством, а також традиційне зниження обсягів експорту у другій половині сезону, потенціал зовнішніх поставок пшениці на частину сезону оцінюється ІА «АПК-Інформ» на рівні 2,2 млн тонн», - йдеться в експертному повідомленні.

У цілому, аналітики АПК-Інформ оцінюють потенціал експорту зернових культур (включаючи пшеницю, ячмінь і кукурудзу) з України в 21,5 млн тонн проти встановлених Меморандумом 19,4 млн тонн.

«Дані обсяги зовнішніх поставок можуть бути забезпечені без якої-небудь загрози виникнення дефіциту зернових на внутрішньому ринку, потреба в яких оцінюється на рівні 26,7 млн ​​тонн при прогнозі загальної пропозиції зерна в поточному сезоні в 58,4 млн тонн», - відзначають експерти .

Нагадаємо, Мінагропрод очікує, що урожай зерна в поточному році становитиме 45-46 млн тонн проти 56,7 млн тонн в 2011 році.