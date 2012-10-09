Керівництво «Укрспирту» уникнуло кримінального покарання, сплативши штраф і 25 млн грн податку

Керівники державного підприємства «Укрспирт», які сплатили в казну додатково 25 млн грн податку на прибуток та суму накладених штрафних санкцій, уникли таким чином кримінального покарання за ухилення від сплати податків.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ).

«На даний момент посадові особи «Укрспирту» повністю відшкодували завдані державі збитки - сплатили 25 млн грн та штрафні санкції». Згідно з чинним законодавством, це звільняє їх від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків», - сказано в повідомленні ДПСУ.

Додатково податкова повідомила, що слідче управління ДПСУ в Київській області повністю довело факт несплати посадовими особами «Укрспирту» податку на прибуток у розмірі 25 млн грн.

«Як з'ясувалося в ході розслідування, керівники концерну завищували валові витрати. Зокрема, спотворювали дані про постачання сировини для виробництва спирту», - сказано в повідомленні податкової.

Зокрема, перевіркою встановлено більше сотні операцій з фіктивними посередниками, тоді як насправді поставки здійснювалися безпосередньо від виробника на заводи «Укрспирту».

У цілому загальний оборот за фіктивними операціями становив 86,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2012 року Антимонопольний комітет оштрафував «Укрспирт» на 200 млн грн за зловживання монопольним становищем.

У середині вересня Державна податкова служба України провела масштабні перевірки на ринку алкоголю.

За кілька днів перевірок податківці вилучили з незаконного обігу понад 40 тис. пляшок алкоголю загальною вартістю 1,2 млн грн.

У січні-липні 2012 року ДПСУ виявила під час перевірок підприємств, що працюють на ринку спирту, алкоголю і тютюну, 4626 порушень. Порушники були оштрафовані на суму 65,1 млн грн.