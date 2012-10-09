Уряд Росії готує держпрограму для боротьби з АЧС

Москва. Уряд РФ готує державну програму для боротьби з африканською чумою свиней (АЧС).

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив міністр сільського господарства Росії Микола Федоров.

«Ситуація щодо АЧС дуже складна, напружена. Ми готуємо державну програму з посилення профілактики поширення АЧС і ліквідації АЧС», - сказав він.

За його словами, ця пропозиція схвалена прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

М.Федоров підкреслив, що без додаткових рішень на федеральному рівні навряд чи можна говорити про ефективне вирішення цієї проблеми.

«Потрібно вносити зміни до ветеринарного законодавства для посилення боротьби з поширенням АЧС», - сказав він.

М.Федоров повідомив, що в Росії вже знищені сотні тисяч голів свиней, а господарствам виплачуються сотні мільйонів рублів як компенсації.

«Тільки в Краснодарському краї на компенсацію за знищення поголів'я свиней з регіонального бюджету виплачено понад 500 млн руб. (16,6 млн дол.), у Волгоградській області - близько 200 млн рублів (6,6 млн дол.). В інших регіонах трохи менше», - сказав міністр.

За його словами, в цілому близько 1 млрд руб. пішло на компенсації, хоча якби ці гроші раніше пустили на профілактику, ефект був би більшим.

Як повідомляв УНІАН, в 2012 році тільки в Краснодарському краї зареєстровано 24 несприятливі пункти і два інфіковані об'єкти серед домашніх свиней, один несприятливий пункт серед диких кабанів.

Нагадаємо, що попередній спалах африканської чуми свиней, 23-ий з початку року в Краснодарському краї РФ, було зафіксовано 10 вересня.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.