Росіяни пропонують Україні створити інститути для координації на світовому ринку зерна

Москва. Україні й країнам Митного союзу потрібно створити дієві інститути для координації на світовому ринку зерна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр сільського господарства Росії Микола Федоров сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ступінь координації на сьогоднішній день з погляду структуризації, інституювання цієї роботи бажає кращого. Потрібно створювати більш матеріально відчутні інститути для того, щоб ця робота стала більш ефективною», - сказав М.Федров.

За його словами, така робота ведеться між профільними міністрами, на рівні галузевих союзів. «Наш посол в Україні Михайло Зурабов часто мені телефонує і робить свої пропозиції щодо цієї темі», - сказав М.Федоров і зазначив, що цього недостатньо.

«Це питання, зокрема, й інтеграційних процесів. Зрозуміло, що Росія, Білорусь і Казахстан швидше створять щось... Україна тому, що не в Митному союзі, має менше можливостей впливати на єдину політику у сфері зерна», - наголосив глава Мінсільгоспу РФ.

Як повідомляв УНІАН, ідея створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном обговорюється вже кілька років.

У травні 2010 року міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк повідомив, що Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону і продовжує обговорювати ідею організації разом з Росією і Казахстаном причорноморського зернового пулу. Проте 16 листопада 2011 р. він заявив, що обговорення питання про створення зернового пулу України, Росії й Казахстану припинене через неможливість реалізації проекту.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2011 р. прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з прем'єр-міністром Казахстану Карімом Масимовим в Астані запропонував повернутися до питання створення зернового пулу з Казахстаном і Російською Федерацією.

10 вересня 2012 року в прес-службі російського аграрного відомства за підсумками переговорів заступника міністра сільського господарства Російської Федерації Іллі Шестакова із заступником міністра аграрної політики і продовольства України Олександром Сенєм повідомили, що Україна і Росія можуть створити Чорноморську зернову раду для координації дій на світовому ринку зерна. Її головне завдання - обмін інформацією з метою забезпечення конкурентних переваг Росії й України на світовому ринку зерна. Створення ради також сприятиме збільшенню сумарного виробництва зернових культур у країнах-членах, зміцненню і розвитку експортних можливостей тощо. У довгостроковому плані діяльність ради дозволить виробити уніфіковані правила торгівлі, загальні підходи щодо експорту зерна, здійснювати узгоджену інвестиційну політику.