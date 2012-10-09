Кабмін пропонує скасувати мінімальні ціни на цукор

Кабінет Міністрів України пропонує скасувати мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк внутрішньої квоти «А» на підставі

належності бурякового цукру до об'єктів державного цінового регулювання. Відповідний законопроект № 11307 «Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо виробництва та поставки цукру на внутрішній ринок) внесено до парламенту 8 жовтня.

«Неконтрольоване функціонування ринку цукру, відсутність повного обліку операцій з його реалізації, неконтрольоване (понад встановлену квоту) надходження цукру на внутрішній ринок призвели в 2011 маркетинговому році до перенасичення внутрішнього ринку і демпінгових процесів, зниження оптово-відпускних цін на цукор до рівня, який не покриває витрат на його виробництво», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Згідно з документом, поняття квоти «А» включає в себе обсяг виробленого в Україні бурякового цукру, цукру з тростини, а також імпортного цукру для реалізації на внутрішньому ринку і щорічно визначається Кабміном з урахуванням балансу попиту та пропозиції.

Також законопроект визначає, що квота «А» буде розподілятися між цукровими заводами до 1 жовтня (за чинною нормою - до 1 січня). Закуповувати буряковий цукор для державних потреб пропонується у його виробників, які отримали квоту «А».

Документ передбачає, що реалізація виробленого понад квоту цукру на внутрішньому ринку України буде заборонена. Зокрема, «понадквотний» цукор пропонується реалізовувати на експорт, зараховувати в обсяг квоти «А» на наступний маркетинговий рік, а також використовувати для виробництва експортованої харчової продукції та біопалива.

Автори законопроекту передбачають, що його реалізація сприятиме збереженню виробничого потенціалу і забезпеченню потреб внутрішнього ринку буряковим цукром вітчизняного виробництва, а також підвищить ефективність роботи бурякоцукрового комплексу.

Нагадаємо, за прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства України в 2012/2013 маркетинговому році врожай буряка становитиме 15,7-16,2 млн тонн, з яких буде вироблено 1,8 млн. тонн цукру.