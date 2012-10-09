Янукович підписав закон про Державний земельний банк

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо державного земельного банку».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Документ вносить зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та встановлює особливості функціонування державного земельного банку.

Зокрема, відносини, пов’язані з функціонуванням державного земельного банку регулюються Законом «Про банки і банківську діяльність» в частині, що не суперечить земельному законодавству.

Кабінет міністрів України має право сформувати статутний капітал державного земельного банку як за рахунок внесків у грошовій формі, так і у вигляді земельних ділянок.

Особливості видачі державному земельному банку банківської ліцензії, а також здійснення регулювання та нагляду за державним земельним банком з урахуванням специфіки його діяльності має встановити Національний банк України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 18 вересня.

2 липня Кабінет міністрів України своєю ухвалою створив Державний земельний банк. Згідно з документом, створюється публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» зі статутним капіталом 120 млн. грн. 100% статутного капіталу банку належить державі.

6 вересня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності».

Серед іншого, закон вводить у дію Державний земельний банк, який повинен надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більш ніж 5% ставки Національного банку.

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