Податківці Київської області вилучили з незаконного обігу товарів на 17 млн грн

Податківці Київської області з початку року вилучили з незаконного обігу товарно-матеріальніх цінностей на суму 17 млн грн, зокрема підакцизних товарів на суму 10 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби в Київській області.

Крім того, податківці вилучили лікеро-горілчаніх напоїв на суму 2,5 млн грн, спирту на суму 6 млн грн і 115 тис. штук підроблених марок акцизного збору.

Також з початку року порушено 12 кримінальних справ за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту товарів і 1 кримінальну справу за фактом незаконного виготовлення, підробки, використання або збуту підроблених акцизних марок.

До суду з обвинувальним висновком передано 2 кримінальні справи з обвинуваченням чотирьох чоловік.

Для встановлення каналів надходження спирту для масового виробництва лікеро-горілчаних виробів низької якості податківці в Київській області провели оперативну закупівлю 20 тонн канадського контрабандного спирту. На місці зберігання в осіб, причетних до контрабанди і незаконного збуту спирту, виявлено і вилучено ще 13 тонн спирту.

За результатами цієї закупівлі перекрито канал надходження контрабанди спирту на територію Київської області, вилучено 3,3 тис. дал спирту на суму 1,6 млн. грн. Особи, причетні до контрабанди, визнали свою провину. Проводиться розслідування.