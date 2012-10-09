Податкова вилучила з обігу контрабандних сигарет і фальсифікату на 40 млн. грн

З початку року працівники Державної податкової служби України вилучили з незаконного обігу 4,7 млн. пачок контрабандних і фальсифікованих сигарет на загальну суму 40,4 млн. гривень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ.

«Організатори контрабандного бізнесу використовували ряд транзитних схем, які дозволяли незаконно транспортувати до України великі партії тютюнових виробів. Сигарети маркувалися підробленими марками акцизного податку і реалізовувалися через торговельні мережі. Продавалася контрабанда місцевими підприємцями, які працювали без відповідних ліцензій», - говориться в повідомленні прес-служби.

Всього обсяг тютюнової контрабанди становив 17,3 млн. гривень.

Зокрема, податківці Миколаївської області виявили незаконний склад контрабандних сигарет без акцизних марок - переважно дешевих виробів виробництва Білорусі, Молдови і Росії - на загальну суму понад 1 млн. гривень. Контрабандний канал постачання сигарет викрито на Полтавщині, де місцевий житель організував доставку контрабандних сигарет з Молдови, Білорусі і Російської Федерації під замовлення. Співробітниками податкових органів вилучено 60 тис. пачок тютюнових виробів низької цінової категорії загальною вартістю майже 600 тис. гривень.

Як повідомляв УНІАН, у січні-липні 2012 року податківці виявили 4 626 порушень під час перевірок підприємств, що працюють на ринку спирту, алкоголю і тютюну. Порушники були оштрафовані на суму 65,1 млн. грн.

У 2011 році контрабанда сигарет до України зросла в 3,6 разу. Зокрема, за даними Держмитниці, було вилучено 30,3 млн. контрабандних сигарет, які намагалися завезти до України з Молдови і Російської Федерації.