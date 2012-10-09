Агрокомпанія «Дружба-Нова» планує в 2012 році збільшити дохід у 2,6 раза

Українська агрокомпанія «Дружба-Нова» планує збільшити доходи від реалізації продукції рослинництва в 2012 році у порівнянні з минулим роком у 2,6 раза - до 160 млн. дол.

Про це мовиться у прес-релізі компанії, присвяченому підсумкам міжнародної конференції з впровадження інформаційних і ресурсоощадних технологій у рослинництві.

Повідомляється, що таких фінансових результатів компанія планує досягти за рахунок інвестицій в агропромислові технології і технічне переоснащення виробництва.

Згідно з повідомленням, обсяг інвестицій компанії «Дружба-Нова» у нові технології в 2011 році становив 12 млн. дол. Як повідомляє прес-служба компанії з посиланням на генерального директора Сергія Гайдая, в 2013 році планується збільшення інвестицій у розвиток точного землеробства до 50 млн. дол.

«Обробка грунту з одночасним диференційованим локально-стрічковим внесенням 4 видів добрив забезпечує зменшення витрати основних добрив до 50% у порівнянні з внесенням їх урозкид. Одночасне проведення обробки грунту, внесення добрив і посіву економить близько 40% паливно-мастильних матеріалів у порівнянні з мінімальною технологією обробки грунту», - пояснює прес-служба економічну ефективність технологій компанії.

Наголошується, що на сьогоднішній день земельний банк компанії «Дружба-Нова» становить 110 тис. га.

Довідка УНІАН. Засноване у 2001 році агропромислове підприємство «Дружба-Нова» займається рослинництвом і тваринництвом у Чернігівській, Сумській і Полтавській областях. На даний час контролює земельний банк загальним розміром понад 110 тис. га і володіє більш ніж 5 тисячним поголів'ям великої рогатої худоби.