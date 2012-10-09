Азаров доручив Аграрному фонду почати виплати за форвардними закупівлями зерна

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Аграрному фонду активізувати укладення договорів за форвардними закупівлями зерна врожаю 2013 року й почати виплати за укладеними договорами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це М.Азаров повідомив під час робочої поїздки до Одеської області.

«Нам необхідно активізувати укладення форвардних договорів, тобто вже зараз виплатити авансом за урожай 2013 року», - зазначив М.Азаров.

Він підкреслив, що всі необхідні ресурси для проведення таких закупівель уряд виділить.

Як повідомляв раніше УНІАН, Кабінет міністрів України наприкінці вересня переглянув процедуру державних форвардних закупівель зерна в частині термінів і механізму розрахунків вартості форвардного біржового контакту.

Згідно з постановою № 879 від 24 вересня, виплати за форвардними контрактами на зерно здійснюватимуться в 2 етапи, перший - авансовий - становить 50% мінімальної інтервенційної ціни, і другий - остаточний - буде розрахований на основі середньозваженої ціни фіксингу, яка складеться на Аграрній біржі на момент переоформлення зерна.

Аграрний фонд за форвардними контрактами планує закупити 1,3 млн тонн зерна врожаю 2013 року.

При цьому АФ уклав контракти на поставки 876 тис. тонн зерна врожаю 2012 року на загальну суму 1,6 млрд грн, із яких 1,3 млрд грн вже перераховано сільгосптоваровиробникам.