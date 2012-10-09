Львівська ОДА має намір збільшити приплив інвестицій у розвиток АПК

Львівська обласна держадміністрація має намір приділити особливу увагу розвитку агропромислового комплексу краю за рахунок залучення інвестицій. Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Львівської ОДА Михайло Костюк.

«Цього року приплив іноземних інвестицій в сільське господарство становив 5 мільйонів доларів, внутрішніх – 300 мільйонів гривень. Враховуючи особливості розвитку сільськогосподарського комплексу краю, вкладати кошти можна не лише в побудову великих комплексів, але й приватних господарств – створення мініферм, невеликих переробних комплексів», – заявив голова ОДА.

Він підкреслив, що для Львівської області створення власної продуктової бази є одним із пріоритетів діяльності влади, оскільки на сьогоднішній день в область ввозиться до 40% сільськогосподарської продукції, що позначається на кінцевій вартості продуктів.

На думку голови Львівської ОДА, одним зі способів залучення інвестицій в область і, зокрема, в сферу АПК є реклама можливостей регіону, зокрема за допомогою проведення спеціалізованих економічних форумів. Один із таких заходів – 12-й міжнародний економічний форум – має відбутися у Львові 12 жовтня.

Як розповів М.Костюк, учасники форуму планують підписати не менше п'яти угод з метою наповнити конкретною перспективою можливість створення в області трьох спільних промислових підприємств.

Довідка УНІАН. За даними Головного управління статистики у Львівській області, з початку року обсяг реалізованої промислової продукції області становив 17,9 млрд грн. Обсяг капітальних інвестицій становив 4,3 млрд грн.

Наприкінці травня цього року у Львові вже проходив Міжнародний форум інвестицій та інновацій, в якому взяли участь понад 200 учасників.

У рамках форуму відбулися форум ІТ-стартапів «Побудова успішних моделей бізнесу на ринках, що розвиваються», конференція «Фінанси та Інвестиції в Україні. Чого очікувати», конференція «Регіональна політика розвитку інновацій для створення сприятливих умов для інновацій та підприємництва» тощо.