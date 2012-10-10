Держлікслужба шукає лабораторії для держконтролю якості медпродукціі

Державна служба з лікарських засобів (Держлікслужба) оголосила конкурс з відбору лабораторій, які буде залучено до державного контролю якості лікарських засобів і медичних виробів.

Як повідомляє Держлікслужба в газеті «Урядовий кур'єр», засідання конкурсної комісії відбудеться 6 листопада.

Нагадаємо, у 2011 році в Україні за виробництво і розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів було введено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років.

Кількість виробників лікарських засобів після переходу України на світові стандарти виробництва зменшилася на 23%, і за даними на 1 вересня 2012 року становила 117 підприємств.

З 1 січня 2013 року без підтвердження GMP лікарські засоби, окрім активних фармацевтичних інгредієнтів, неможливо буде ввезти на територію України.