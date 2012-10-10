Штрафи за порушення санітарних норм можуть збільшити

Державна санітарно-епідеміологічна служба України вноситиме пропозиції про збільшення суми штрафів за порушення санітарних норм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив голова Держсанепідслужби, головний державний санітарний лікар України Анатолій Пономаренко.

«Для того, щоб в цьому напрямку відповідальність збільшилася, у нас є конкретні пропозиції», - зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів.

Перший заступник голови Держсанепідслужби, перший заступник головного державного санітарного лікаря України Олександр Кравчук додав, що на сьогодні єдиний реальний важіль впливу СЕС – це припинення діяльності підприємства у разі створення загрози для здоров’я людей. «Штрафи настільки мізерні, що підприємцю легше заплатити за незначні порушення штраф, ніж усунути причину цього порушення», - наголосив він.

Водночас А.Пономаренко зазначив, що щороку в Україні трапляється від 30 до 60 групових випадків отруєння з різних причин. При цьому постраждали близько тисячі осіб.

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