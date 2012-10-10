Втрати аграріїв від політичних ризиків становили 42 млрд грн - УАК

Втрати українських аграріїв унаслідок політичних ризиків, зокрема, введення обмежень на експорт продукції і проблем з відшкодуванням податку на додану вартість (ПДВ), у минулому маркетинговому році ((МР, липень 2011 р. – червень 2012 р.) становили 42 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко у ході круглого столу на тему «Стан реалізації Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».

Він наголосив на важливості розвитку в Україні агрострахування, що дозволило б українським аграріям ефективніше управляти своїми ризиками.

За інформацією Л.Козаченка, втрати сільгоспвиробників через несприятливі погодні умови за підсумками минулого маркетингового року становили близько 20 млрд грн.

Також аграрії зазнали збитків через коливання цін на продукцію у зв'язку з нестабільністю на світових продовольчих ринках. Сума цих збитків за підсумками минулого МР перевищила 10 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн тонн, потреба внутрішнього споживання - 28,7 млн тонн.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2012 р. – червень 2013 р.) станом на 5 жовтня становив 5,7 млн тонн.

Мінагропрод і зернотрейдери домовилися, що експорт зерна з України у 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, зокрема 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

Раніше прем'єр-міністр Микола Азаров заявляв, що в Україні у поточному маркетинговому році не планується вводити обмеження на експорт зерна.

Нагадаємо, що у 2010-2011 роках в Україні були введені квоти на експорт зерна.