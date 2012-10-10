«Славутич» офіційно перейменовано на «Карлсберг Україна»

Один з найбільших виробників пива в Україні пиво-безалкогольний комбінат (ПБК) «Славутич» завершив процес юридичного перейменування на ПАТ «Карлсберг Україна», йдеться у повідомленні компанії в середу.

Згідно з повідомленням, остаточне рішення про перейменування було ухвалене на позачергових зборах акціонерів ПБК «Славутич» 8 жовтня.

«Зміна юридичної назви акціонерного товариства стала останнім кроком у процесі довгострокової інтеграції нашої компанії в міжнародну Групу Carlsberg», - цитує прес-служба директора з юридичних питань компанії Carlsberg Ukraine Наталію Бондаренко.

За її словами, всі зовнішні ідентифікатори компанії – адреса електронної пошти, веб-сайт, корпоративна атрибутика, а також позиціонування серед споживачів, - було змінено ще рік тому, і тепер зміни дістали документальне підтвердження.

Як повідомлялося, власником Carlsberg Ukraine є Carlsberg Group - одна з провідних пивоварних груп ц світі. До складу групи Carlsberg в Україні входять три пивоварні заводи в Запоріжжі, Києві та Львові.

В Україні компанія представляє бренди "Славутич", "Львівське", Tuborg, "Балтіка", Carlsberg, Holsten, Corona, "Арсенал", "Хмільне", "Квас Тарас", Top Tea, Negra Modelo, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp, Warsteiner.

За підсумками 2011 року Carlsberg стала другим за величиною гравцем ринку пива в Україні з часткою, за даними ACNielsen, 28,8%. У сегменті квасу вона займає 35,8% ринку в натуральному виразі.