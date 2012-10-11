Українські аграрії закуповують на рік сільгосптехніки на 4 млрд грн

Оновлення технічної бази українського сільського господарства, зокрема, закупівля новітньої сільгосптехніки є одним з ключових питань розвитку аграрного сектора України. За рік вітчизняні сільгоспвиробники закуповують відповідної техніки на суму 4 млрд грн. Про це сказав заступник міністра аграрної політики і продовольства Олександр Сень на брифінгу в рамках урядової телефонної лінії у вівторок, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

«Один з основних факторів розвитку аграрного сектора - це якісна техніка. І сільське господарство в останні роки дуже помітно оновлюється. Для того, щоб в цьому переконатися, потрібно просто проїхатися полями і подивитися, яка техніка там працює. Старих і зношених тракторів і комбайнів стає все менше», - зазначив О.Сень.

Заступник міністра зазначив, що потужних комбайнів і тракторів ще недостатньо, і тому одним з ключових напрямків аграрного сектора є розвиток сільськогосподарського машинобудування України.